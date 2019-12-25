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В Петербурге пенсионерка вложила в акции мошенников почти 1,5 млн рублей
Сегодня, 10:06
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пенсионерка вложила в акции мошенников почти 1,5 млн рублей

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Женщина перевела деньги по мобильному номеру аферистов.

Полиция Петербурга разыскивает мошенников, которые обманули пенсионерку почти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, с 30 марта на мобильный телефон 83-летней потерпевшей названивала неизвестная и убедительно предлагала купить акции "Газпрома". Доверчивая пенсионерка поверила, что может получить выгоду, и перевела по мобильному счету мошенников почти 1,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали троих мужчин, которые пытали епископа ради денег и украшений.

Фото: Piter.TV

Теги: кража денег, мошенники, обман
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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