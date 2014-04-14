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В Пулково задерживаются восемь рейсов на отправление
Сегодня, 13:36
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В Пулково задерживаются восемь рейсов на отправление

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Пассажиры ждут отправления в Москву, Ульяновск, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Якутск, Стамбул и Хургаду.

В Петербурге задерживаются восемь рейсов на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Пассажиры ждут отправления в Москву, Ульяновск, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Якутск, Стамбул и Хургаду. Пока задержки составляют 1-2 часа. Причины переноса времени вылета пока не названы.

Один рейс в столицу отменили. В трех аэропортах Москвы в это время из-за снегопада задерживаются около 50 рейсов. Шесть отправлений отменили. 

Ранее на Piter.tv: с 14 декабря запустят дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки.

Фото: Piter.tv

Теги: задержка восьми рейсов, задержка рейсов, пулково, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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