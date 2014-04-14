В Пулково задерживаются восемь рейсов на отправление

Пассажиры ждут отправления в Москву, Ульяновск, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Якутск, Стамбул и Хургаду.

В Петербурге задерживаются восемь рейсов на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Пассажиры ждут отправления в Москву, Ульяновск, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Якутск, Стамбул и Хургаду. Пока задержки составляют 1-2 часа. Причины переноса времени вылета пока не названы.

Один рейс в столицу отменили. В трех аэропортах Москвы в это время из-за снегопада задерживаются около 50 рейсов. Шесть отправлений отменили.

Ранее на Piter.tv: с 14 декабря запустят дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки.

Фото: Piter.tv