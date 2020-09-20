В Пулково задерживается рейс до Мурманска

Вылет самолета из Петербурга авиакомпании "СмартАвиа" переносится ориентировочно до 23:55.

В пятницу, 10 сентября, в аэропорту Пулково задерживается рейс до Мурманска. Об этом сообщили в мурманском аэропорту.

Вылет самолета из Петербурга авиакомпании "СмартАвиа" переносится ориентировочно до 23:55. Самолет должен был покинуть аэропорт сегодня в 16.45.

Кроме этого, обратный рейс из Мурманска в Северную столицу также задержится предположительно до 00:55.

Недавно Piter.tv писал, что Emirates возобновляет авиаперелеты между Дубаем и Петербургом. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю, начиная с 8 октября.

Ранее в Пулково уже неделю живёт итальянец, вернувшийся в Петербург на учебу. Несколько лет молодой человек проживал в России.

Фото: Piter.tv