В "Пулково" ввели новые правила парковки для автомобилей

Аэропорт в очередной раз изменил условия парковки машин на территории "Пулково",

Как сообщает " Петербургский дневник ", на парковочной зоне в аэропорту “Пулково” вновь введены новые правила.

Около заездов Р1, Р2 и Р3 теперь находится шлагбаум. После того, как автомобиль проедет через него, необходимо оставить машину в одном из специально отведенных для этого мест.

Стоимость парковки будет зависеть от продолжительности нахождения на территории аэропорта. Отметим, что с 1-ую по 15-ую минуту автомобилист заплатит 200 рублей. Начиная с 16-ой и по 30-ую - 700 рублей. Каждые последующие полчаса будут обходиться в 700 рублей.