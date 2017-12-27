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В "Пулково" ввели новые правила парковки для автомобилей
Сегодня, 9:57
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lesjasap
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В "Пулково" ввели новые правила парковки для автомобилей

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Аэропорт в очередной раз изменил условия парковки машин на территории "Пулково",

Как сообщает "Петербургский дневник", на парковочной зоне в аэропорту “Пулково” вновь введены новые правила. 
 
Около заездов Р1, Р2 и Р3 теперь находится шлагбаум. После того, как автомобиль проедет через него, необходимо оставить машину в одном из специально отведенных для этого мест.
 
Стоимость парковки будет зависеть от продолжительности нахождения на территории аэропорта. Отметим, что с 1-ую по 15-ую минуту автомобилист заплатит 200 рублей. Начиная с 16-ой и по 30-ую - 700 рублей. Каждые последующие полчаса будут обходиться в 700 рублей.
Теги: аэропорт , парковка , правила , пулково
Категории: Новости СПб

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