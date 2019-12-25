Отменены самолеты в Москву, Самару, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Сочи, Иркутск, Нижний Новгород и Курск.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Пулково отменили более 30 рейсов из-за коронавируса. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Согласно данным, отменены самолеты в Москву, Самару, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Сочи, Иркутск, Нижний Новгород и Курск. Отмечается, что также отменены рейсы в Цюрих и Стокгольм из-за закрытых границ.

Известно, что при этом из Пулково вылетели 13 самолетов.

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