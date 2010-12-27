В Приозерском районе сдана в эксплуатацию инновационная подстанция

В настоящее время создана внешняя схема электроснабжения острова Коневец и бухты Владимирская, обеспечены необходимые мощности для возрождения обители и подключения инфраструктурных объектов многофункционального комплекса бухты.

С запуском энергообъекта завершено создание внешней схемы электроснабжения острова Коневец и бухты Владимирская. Электроэнергией обеспечены значимые инфраструктурные объекты, что дает возможность для дальнейшего развития территории.

Сегодня состоялось открытие подстанции "Россети Ленэнерго" 35 кВ "Бухта" в пос. Владимировка Приозерского района. Расширение подстанции 110 кВ "Плодовое" со строительством ПС 35 кВ "Бухта" является частью масштабного проекта по реконструкции Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря и развития туристско-рекреационного комплекса северного Приладожья.

В настоящее время создана внешняя схема электроснабжения острова Коневец и бухты Владимирская, обеспечены необходимые мощности для возрождения обители и подключения инфраструктурных объектов многофункционального комплекса бухты.

Старт работе оборудования энергоисточника дали заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов и генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин. Участие в церемонии запуска принял также наместник Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр.

Дмитрий Ялов отметил высокую значимость проекта для обеспечения потребителей региона необходимыми мощностями. "Это крупный инвестиционный проект, который важен не только для энергетиков, но и для всего острова Коневец. Теперь здесь есть все возможности для развития рекреационного бизнеса и близлежащих населенных пунктов", – добавил он.

При строительстве подстанции применены элементы цифровизации, обеспечивающие автоматизированное управление объектом. Круглосуточный контроль подстанции осуществляется дистанционно, без постоянного пребывания персонала.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО