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В Приморском районе стартовало активное строительство новых социальных объектов
Сегодня, 14:24
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В Приморском районе стартовало активное строительство новых социальных объектов

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Социальные объекты осмотрел градоначальник Петербурга Александр Беглов.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Приморском районе стартовало активное строительство новых социальных объектов. Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Социальные объекты осмотрел градоначальник Петербурга Александр Беглов. Власти Северной столицы отметили, что численность населения в Приморском районе приближается уже к 600 тысячам людей.

В районе накопился дефицит учреждений социальной инфраструктуры. В прошлом году мы усиленно решали эту проблему

Александр Беглов, градоначальник Петербурга

Известно, что в текущем году в Приморском районе планируется открытие двух детских садиков и строительство четырех школ на 3250 мест. В ходе визита Беглов провел инспекцию в школе №573 на Туристской улице. 

Ранее мы сообщали о том, что в девяти районах Петербурга испытают теплосеть.

Фото:gov.spb.ru

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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