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В Приморском районе школьницу госпитализировали после того, как она попала под автомобиль
Сегодня, 12:23
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В Приморском районе школьницу госпитализировали после того, как она попала под автомобиль

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Девочка выходила из салона машины в момент ДТП.

В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил школьницу, в результате чего девочка попала в больницу. По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов.

Под колеса  Volkswagen Golf ребенок угодил, когда выходил из салона авто. Девочку госпитализировали в стационар. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой голени и ссадину локтя.

Известно, что водитель привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее на  Piter.tv: пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: пдд, попала в больницу, проспект авиаконструкторов, сотрясение головного мозга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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