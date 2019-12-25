В Приморском районе школьницу госпитализировали после того, как она попала под автомобиль

В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил школьницу, в результате чего девочка попала в больницу. По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Авиаконструкторов.
Под колеса Volkswagen Golf ребенок угодил, когда выходил из салона авто. Девочку госпитализировали в стационар. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой голени и ссадину локтя.
Известно, что водитель привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Ранее на Piter.tv: пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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