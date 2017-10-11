В Приморском океанариуме погибло еще одно животное

Директор Приморского океанариума подал в отставку после смерти дельфина

Недавно открывшийся Приморский океанариум снова сообщил о гибели животного. После инциндента директор комплекса Александр Михайлюк подал в отставку, сообщает пресс-служба океанариума.

10 октября океанариум не смог спасти самку дельфина, которая получила острое респираторное заболевание, позже перешедшее в пневмонию. Сотрудники уверяют, что были проведены все возможные меры по спасению животного, но пневмония распространённая причина гибели китообразных. Сейчас проводится дополнительная медицинская проверка всех жителей океанариума.

Бывший директор Михайлюк объяснил причины ухода с должности тем, что общественное мнение не даст скидок на причины событий. Он также подчеркнул, что Приморский океанариум ведет свою деятельность открыто, и им нечего скрывать.

Напомним, что гибель дельфина далеко не первый случай в череде смертей в океанариуме. Накануне там же погибла белуха. Животное запуталось в сетях, занесенных из открытого моря, которые сотрудники вовремя не заметили. До этого погибли три дельфина белобочки и сивуч, доставленные с Сахалина. Двух моржей океанариуму тоже не удалось уберечь, а по факту третьего были зафиксирован инцидент с применением грубой силы, тренера уволили.

По факту гибели стольких животных СК РФ по региону передал в суд дело о халатности бывшего директора Приморского океанариума Александра Михайлюка.

Видео: YouTube / Alina Maslova