В Приморске открылась выставка книг Ирины Петровны Токмаковой "Поиграем!"

Выставка открыта в честь 90 летия со дня рождения советской и российской детской писательницы, поэтессы и переводчицы Ирины Петровны Токмаковой.

В Приморской детской библиотеке открылась выставка книг Ирины Петровны Токмаковой "Поиграем!". Информация об этом появилась на сайте администрации города Приморска Выборгского района Ленобласти. Выставка продлится до 18 марта.

Выставка открыта в честь 90 летия со дня рождения советской и российской детской писательницы, поэтессы и переводчицы Ирины Петровны Токмаковой. Ирина Токмакова — лауреат Государственной премии России, лауреат Российской литературной премии имени Александра Грина (2002).

Стихи Ирина Петровна писала с детства, но считала, что писательских способностей у нее нет. Школу окончила с золотой медалью, поступила на филологический факультет МГУ. В 1953 году после окончания учебы, поступила в аспирантуру по общему и сравнительному языкознанию, работала переводчиком.

Однажды в Россию приехал шведский энергетик Боргквист, который, познакомившись с Ириной, прислал ей в подарок книжку детских песенок на шведском языке. Ирина перевела эти стихи для своего сына. Но муж, художник-иллюстратор Лев Токмаков, отнес переводы в издательство, и вскоре они вышли в виде книги.

Вскоре вышла книга собственных стихов Ирины Токмаковой для детей, созданная совместно с мужем, – "Деревья". Она сразу стала классикой детской поэзии. Затем появилась проза: "Аля, Кляксич и буква "А", "Может, нуль не виноват?", "Счастливо, Ивушкин", "Сосны шумят", "И настанет веселое утро" и многие другие повести и сказки. Ирина Токмакова также переводила со многих европейских языков, таджикского, узбекского, хинди.

Источник: приморск-адм.рф