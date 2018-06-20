"Торговец посудой" из Приморска отнял силой у пожилого мужчины 13 тысяч рублей

Пенсионер отказался покупать товар, после чего продавец жестоко избил и отнял силой у мужчины 13 тысяч.

В Приморске проходит расследование по факту грабежа в отношении пожилого мужчины. Пенсионера жестоко избил и обокрал злоумышленник, предсавившийся торговцем посудой. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Инцидент произошел накануне днем в доме на Выборгском шоссе. Потерпевший сам пустил злоумышленника к себе в квартиру под предлогом реализации товара.

По итогу торговец посудой избил 90-летнего мужчине и силой забрал у него 13 тысяч рублей, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России (грабеж). Полицейские приняли меры для розыска мошенника.

Источник: сетевое издание "Moika78"