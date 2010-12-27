На строительной площадке проводятся земляные работы при помощи экскаватора, началась разработка котлована.

В Приморске началось строительство культурно-досугового центра.

На строительной площадке проводятся земляные работы при помощи экскаватора, началась разработка котлована.

Двухэтажное здание включает концертный зал с возможностью просмотра кинофильмов на 300 мест, танцевальный зал на 150 человек, помещения для кружковой работы, в том числе художественные и творческие мастерские, выставочный зал, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, занятий музыкой и компьютерной графикой. Общая вместимость объекта составляет 711 человек

Финансирование проектирования и строительства культурно-досугового центра осуществляется за счет областного и местного бюджетов. Цена контракта составила 369,2 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Источник: пресс-служба ЛО