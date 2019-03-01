На опубликованном видео несколько кабанов ритмично трутся о нижнюю часть ствола дерева.

В Приморье танцующие ламбаду кабаны попали на фотоловушку. Об этом сообщили в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника.

На опубликованном видео несколько кабанов ритмично трутся о нижнюю часть ствола дерева. Отмечается, что таким образом животные оставляют сообщения и навигацию для сородичей. Также в заповедники сообщили, что деревья используются ими в течение многих лет.

Ранее Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье.

Видео: Telegram / Сихотэ-Алинский заповедник