В Приморье танцующие ламбаду кабаны попали на фотоловушку. Об этом сообщили в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника.
На опубликованном видео несколько кабанов ритмично трутся о нижнюю часть ствола дерева. Отмечается, что таким образом животные оставляют сообщения и навигацию для сородичей. Также в заповедники сообщили, что деревья используются ими в течение многих лет.
Ранее Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье.
Видео: Telegram / Сихотэ-Алинский заповедник
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