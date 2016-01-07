В национальном парке в Приморье нашли труп амурского тигра

Почему погибло животное, пока неизвестно.

Сотрудники национального парка "Бикин", который находится в Приморье, обнаружили труп амурского тигра. Что произошло с животным, пока неизвестно. Об этом сообщают российские СМИ.

В настоящее время тело по-прежнему находится в нацпарке. Скоро его отправят на экспертизу. В первую очередь специалисты хотят выяснить причины смерти животного. Если его убил браконьер, то за дело возьмутся сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, амурский тигр занесен в Красную книгу. Сегодня его популяция резко сокращается. В дальневосточном регионе осталось около 480-540 особей.

Ранее мы публиковали видео, на котором лев и тигр перегрызли горло лошади на репетиции в китайском цирке.

Фото: pixabay.com