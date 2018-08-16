В Приморье после недели поисков обнаружили тело 8-летнего мальчика

Тело мальчика нашли в реке.

9 августа ранним вечером 8-летний мальчик ушел из дома в селе Рощино и не вернулся.

Следственными органами по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ребенка искали с земли, воздуха и воды целую неделю. Опрашивались местные жители, местность прочесывалась спасателями и волонтерами. Сегодня, спустя неделю, тело мальчика выловили из реки Большая Уссурка.

В настоящее время для выяснения причин наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза трупа.

СУ СК РФ по Приморскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: YouTube/DVostok