В Прикамье возбудили дело после взрыва газа в доме

СК РФ расследует факт обрушения многоэтажки в Кизеле.

Российский Следственный комитет вoзбудил угoловное дело по фaкту взрыва гaзовоздушной смеси, который произошел в многоэтажном жилом здании на территории города Кизeл Пeрмского края. Речь идет о нарушении статьи по оказанию услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни потребителей, а также повлекших за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по региону. Известно, что поручение дано руководителем СУ СК по области денисом Головкиным.

По факту хлопка газа и обрушения части многоквартирного жилого дома в городе Кизеле Пeрмского крaя незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Следственный комитет России