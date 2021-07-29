В Приангарье локализовали пожар на штабелях древесины

В тушении задействован пожарный вертолет.

В Братском районе Иркутской области произошло возгорание штабелей леса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь на 29 июля в трех километрах от поселка Харанжино. На место ЧП оперативно прибыла местная добровольческая пожарная команда. Существовала угроза распространения огня в сторону населенного пункта, однако это удалось предотвратить. Позже в тушении были задействованы около 50 сотрудников МЧС и 15 единиц специальной техники, включая пожарный вертолет.

В настоящее время пожар локализован на площади 40 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших нет. На территории работают дознаватели и следственно-оперативная группа.

Ранее двое взрослых и трое детей погибли на пожаре в Саратовской области.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области