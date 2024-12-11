В Приамурье члена экстремистских организаций осудили за подготовку теракта

Мужчина был задержан в 2022 году.

Первый Восточный окружной военный суд приговорил местного жителя из Амурской области, состоявшего в экстремистских организациях, к девяти годам лишения свободы. Мужчина признан виновным по уголовной статье за подготовку к теракту и незаконный оборот оружия. Расследование велось по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 222 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части срока - в колонии строгого режима. сообщение пресс-службы регионального управления ФСБ РФ

Напомним, что злоумышленник был задержан в 2022 году сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу с региональными сотрудниками ФСБ РФ по Амурской области, а также при силовой поддержке областного управления Росгвардии. Подозреваемый активно искал способы для того, чтобы получить доступ к оружию и боеприпасам одной из воинских частей. Эти данные могли бы использоваться противником для взрывов на объектах судебной системы, органов внутренних дел и железнодорожной инфраструктуры. У фигуранта расследования были изъяты документы члена экстремистских организаций, запрещенных на российской территории.

В Донецке задержали подозреваемого в подготовке диверсий.

Фото и видео: Пресс-служба УФСБ по Амурской области