ФСБ показала в соцсетях кадры задержания подозреваемого в связях с ГУР Украины.

Росийские специальные службы по Донецкой Народной Республике задержали в новом регионе страны местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсий. Сотрудники пресс-службы регионального упарвленяи ФСБ РФ через социальные сети указали, что мужчина работал по заданию от иностранных кураторов из главного управления разведки при министерстве обороны Украины. В профильном ведомстве подчеркнули, что подозреваемый на данный момент причастен к незаконному приобретению взрывных устройств. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Пограничники изъяли на Сахалине более 2 тонн краба и крабового мяса.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР