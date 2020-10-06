В Понтонном с 27 июня ограничат проезд на Фанерной

Речь идет об участке от Школьного переулка до тупика.

В Колпинском районе продолжаются работы по реконструкции тепловых сетей. С 27 июня ограничат движение транспорта по Фанерной улице в поселке Понтонный. Речь идет об участке от Школьного переулка до тупика. Ограничения снимут 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

В Невском районе пройдут работы по ремонту газопровода. С 26 до 30 июня ограничат движение транспорта по улице Крупской. Речь идет об участке от улицы Седова до улицы Бабушкина.

Ранее мы писали, что с 26 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта.

Фото: Unsplash, пресс-служба ГАТИ