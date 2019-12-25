В Полюстровском парке прошел забег с животными

В акции участвовали животные из приютов "Ржевка" и "Ильинка".

Спортивный праздник и благотворительный забег человека и собаки "Необыкновенный кросс" прошел 22 мая в Полюстровском парке. В забеге также приняли участие питомцы из приютов.

Начинали кросс как акцию, посвященную приютам и сегодня те, кто пришел не со своей собакой могут подойти к палаткам и выбрать ту собаку их приюта, которой требуется человеческое внимание, – сказал глава Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин.

Детям и взрослым предстояло пройти полосу препятствий на дистанции в один или три километра и как можно быстрее добраться до финиша. Победителей ждали медали и кубки.

В перерывах между забегами для маленьких участников проводили веселые интерактивы, а для взрослых зажигательную танцевальную зарядку. Для четвероногих друзей были организованы полевые испытания с приманкой и "Веселые старты" от Спортивной федерации кинологического спорта. Также проводили спортивно-прикладное собаководство, лекции и викторины.

Ранее на Piter.tv сообщили, зачем в Петербурге хотят ограничить количество животных в квартире, и как бороться с этим сейчас.

Фото: Piter.tv