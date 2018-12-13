В Польше женщина родила шестерых близнецов 

Это уникальный случай в истории страны.

В понедельник, 20 мая, жительница польского Кракова впервые в истории страны родила сразу шесть близнецов. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что новорожденные появились на свет в Университетской больнице. В данный момент четыре девочи и два мальчика помещены в инкубаторы, так как каждый из них весит примерно по 1 кг.

Как сообщают СМИ, роженица чувствует себя нормально.

По словам представительницы больницы Марии Влодковской " это первый случай рождения в Польше сразу шестерых детей".

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