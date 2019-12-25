Дмитрий Васильев заключен под стражу.

В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана. Об этом журналистам объяснил глава местной Окружной прокуратуры. Специалист подчеркнул, что говорит об экс-руководителе криптовалютной биржи WEX Дмитрии Васильеве. Мужчину поймали оперативники в рамках спецоперации, разработанной "Интерполом".

По нашим данным, Дмитрий В. является гражданином России. источник в Варшаве

В настоящее время польская сторона изучает запрос от коллег из Казахстана. Решение о выдаче иностранца еще не принято. на данный момент подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что Васильев был руководителем биржи WEX. На ней реализовывалась торговля биткоинами и другими криптовалютами. Мужчину подозревают в причастности к исчезновению денег европейских инвесторов и вкладчиков из других мировых регионов. В общей сложности пропали 450 млн долларов.

Тела трех человек найдены на границе Польши и Белоруссии.

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