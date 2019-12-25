  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана
Сегодня, 12:15
122
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана

0 0

Дмитрий Васильев заключен под стражу.

В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана. Об этом журналистам объяснил глава местной Окружной прокуратуры. Специалист подчеркнул, что говорит об экс-руководителе криптовалютной биржи WEX Дмитрии Васильеве. Мужчину поймали оперативники в рамках спецоперации, разработанной "Интерполом".

По нашим данным, Дмитрий В. является гражданином России.

источник в Варшаве

В настоящее время польская сторона изучает запрос от коллег из Казахстана. Решение о выдаче иностранца еще не принято. на данный момент подозреваемый находится под стражей. 

Напомним, что Васильев был руководителем биржи WEX. На ней реализовывалась торговля биткоинами и другими криптовалютами. Мужчину подозревают в причастности к исчезновению денег европейских инвесторов и вкладчиков из других мировых регионов. В общей сложности пропали 450 млн долларов.

Тела трех человек найдены на границе Польши и Белоруссии.

Фото: Pixabay.com

Теги: биржа, дмитрий васильев, казахстан, криптовалюта, польша
Категории: Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии