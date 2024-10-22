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22 октября, 15:47
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В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России

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Радослав Сикорский указал на инциденты, которые происходят по всему европейскому региону.

Польский министр по иностранным делам Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился в эфире местного телеканала TVN. Иностранец обвинил Москву в подготовке серии поджогов, организованных в европейском регионе.

Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве. У нас есть и другие такие поджоги во всей Европе и мы знаем о российских планах очередных поджогов.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Руководитель местного внешнеполитического ведомства пообещал во вторник, 22 октября, публично объявить о некоем решении по линии своего профильного ведомства, связанным с данными обвинениями в отношении подозреваемого по уголовному делу.

МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана.

Фото и видео: YouTube / tvn24

Теги: поджог, польша, радослав сикорский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России,

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