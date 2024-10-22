В Польше заявили о задержании подозреваемого в поджогах по заказу России

Радослав Сикорский указал на инциденты, которые происходят по всему европейскому региону.

Польский министр по иностранным делам Радослав Сикорский заявил о задержании диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. Соответствующей информацией европейский чиновник поделился в эфире местного телеканала TVN. Иностранец обвинил Москву в подготовке серии поджогов, организованных в европейском регионе.

Арестованный неудавшийся диверсант признался, что российские специальные службы приказали ему совершить поджоги во Вроцлаве. У нас есть и другие такие поджоги во всей Европе и мы знаем о российских планах очередных поджогов. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Руководитель местного внешнеполитического ведомства пообещал во вторник, 22 октября, публично объявить о некоем решении по линии своего профильного ведомства, связанным с данными обвинениями в отношении подозреваемого по уголовному делу.

МИД Польши предостерег Дуду от визита на юбилей Земана.

Фото и видео: YouTube / tvn24