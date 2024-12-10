В Польше заявили, что США не выйдут из НАТО

Владислав Косиняк-Камыш рассказал о намерении Трампа активизировать стремление союзников к самозащите.

Американская администрация при новом президенте-республиканце Дональде Трампе не выйдут из состава Североатлантического военного альянса, а своими высказываниями избранный лидер Белого дома просто хочет мобилизовать международных союзников Вашингтона. Соответствующее заявление сделал местный министр по национальной обороне в республике Владислав Косиняк-Камыш. С таким утверждением иностранный чиновник выступил в эфире радиостанции Radio Zet.

2% - это плата за вход, которую надо заплатить для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией Дональда Трампа. Это не цель, это только вход. Платишь 2% на вооружение на безопасность и тогда начинаешь разговор о 2,5%, о 3% и более. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

В Варшаве уточнили, что слова Дональда Трампа "преследуют важную цель" для западных партнеров, которые не выполняют условия, на которые сами же и договорились. Речь идет о достижении военных расходов на уровне два процента от национального уровня ВВП. польский чиновник добавил, что оборонные расходы на уровне в два процента лишь гарантируют "вход на переговоры" с администрацией в Вашингтоне.

Глава Минобороны Польши признал критическую для Киева ситуацию на полях СВО.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET