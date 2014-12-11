Владислав Косиняк-Камыш негативно оценил положение ВСУ на линии соприкосновения.

Положение киевского режима очень сильно ухудшилось за последние недели. Соответствующее заявление сделал местный министр по национальной обороне в республике Владислав Косиняк-Камыш. С таким утверждением иностранный чиновник выступил в эфире радиостанции Radio Zet. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что украинские граждане чувствуют "огромную усталость от регионального конфликта". Дополнительно все меньше украинцев решаются отправиться на службу, чтобы защищать страну на линии в противостоянии с Москвой. В Варшаве заметили, что за последние месяцы участились случаи дезертирства среди украинских военнослужащих, в том числе проходящих обучение на польской земле.

Ситуация на фронте изменилась на гораздо более худшую. Россияне очень сильно ускорили - они отбивают массу территорий и в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день - они делают это намного быстрее, чем за весь 2023 год. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о сложной ситуации для армии по всей линии боевого соприкосновения с Россией.

В Польше сделали заявление об уничтожении ракет над Украиной.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET