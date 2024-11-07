Владислав Косиняк-Камыш негативно оценил инициативу Палаты представителей США.

Польские военнослужащие не должны сбивать ракеты над украинской территорией. Соответствующее заявление сделал местный министр по национальной обороне в республике Владислав Косиняк-Камыш. С таким утверждением иностранный чиновник выступил в эфире радиостанции RadioZet. Ранее американская газета The Hill сообщила читателям о том, что члены палаты представителей Конгресса США направили письмо лидеру Белого дома Джо Байдену с просьбой разрешить международному союзнику по НАТО в лице Варшавы расширить собственную противовоздушную оборону на украинское небо. В ходе радиопрограммы профильному министру был задан вопрос о том, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной?

Нет. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что киевский режим ранее призывал страны коллективного Запада сбивать ракеты над Украиной с их территории. Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан публично говорил о том, что Украина должна сама отвечать за работу противовоздушной обороны и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение третьих сил.

В Польше признали, что все меньше украинцев готовы воевать в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET