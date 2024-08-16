В Польше признали, что все меньше украинцев готовы воевать в рядах ВСУ

Владислав Косиняк-Камыш объяснил снижение числа солдат ВСУ, проходящих подготовку в Польше.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал в эфире местного телеканала TVN24. данные о том, что все меньше украинских граждан желают сражаться на стороне Вооруженных сил. Иностранный чиновник объяснил прессе, почему Варшава снижает поток обучаемых украинских военнослужащих.

Мы сейчас обучаем их меньше не потому, что у нас сократились возможности, а потому, что там меньше желающих вступать в ВСУ. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что с февраля 2022 года на территории Украины властями страны объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Чиновники делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. С 18 мая в законную силу вступил документ об ужесточении мобилизации. Он позволяет призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Мужчины пытаются убегать от сотрудников военкоматов на улицах, а также незаконными способами выехать из страны по поддельным справкам.

В Польше усилят контроль за экспортом вооружений в "дружественные России страны".

Фото и видео: YouTube / tvn24