В Польше явка на выборах составила 22,59%

Отмечается, что к утру было выдано около 6,4 млн бюллетеней.

В Польше явка на парламентских выборах составила 22,59%. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу Государственной избирательной комиссии республики Сильвестра Марчиняка.

Сегодня, 15 октября, в стране проходят выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум по вопросам пенсионного возраста, приватизации государственной собственности и других сфер деятельности. Марчиняк отметил, что к утру было выдано около 6,4 млн бюллетеней. Этот показатель составляет 22,59% от общего числа избирателей.

Ранее премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов.

Видео: Telegram / РИА Новости