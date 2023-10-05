Премьер Северной Македонии заявил о дебатах в ЕС по приему новых членов

Димитар Ковачевски рассказал о будущем Западных Балкан.

Государства Евросоюз после длительного перерыва вновь ведут дебаты о приеме новых стран-членов, прежде всего из региона Западных Балкан. Соответствующее заявление перед журналистами с делал премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Иностранный политик сообщил информацию во время своего прибытия на саммит Европейского политического сообщества, организованного в испанском городе Гранада.

Вы знаете, что после длительного времени в повестке ЕС расширение… В рамках ЕС уже ведутся дебаты о подготовке к приему новых членов с одной стороны, и с другой стороны – процессы интеграции, которые сами страны-члены ведут с ЕС. Димитар Ковачевски, премьер-министр Северной Македонии

Чиновник пояснил, что его страна находится в отличной позиции, так как в прошлом году начала переговоры с ЕС о вступлении в региональное содружество. Димитар Ковачевски признал, что ЕС имеет свой стратегический интерес и начатый процесс внутреннего согласования того, как должен структура должна функционировать.

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Фото и видео: European Commission