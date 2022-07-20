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В Польше украинец отказался продать местным жителям еду в столовой

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Он объяснил это тем, что приготовленные блюда предназначены только для граждан Украины.

В Польше украинец отказался продать местным жителям еду в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Шкварка News".

Житель Польши возмутился тем, что его жене отказали в продаже еды. На вопрос, продадут ли ему еду, если скажет, что голоден, сотрудник кафе заявил, что ему откажут в обслуживании. Он объяснил это тем, что приготовленные блюда предназначены только для граждан Украины.

Ранее Захарова заявила, что в Киеве хотят изничтожения Украины и украинцев.

Видео: Telegram / Шкварка News

Теги: волонтер, еда, отказ, польша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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