Он объяснил это тем, что приготовленные блюда предназначены только для граждан Украины.

В Польше украинец отказался продать местным жителям еду в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Шкварка News".

Житель Польши возмутился тем, что его жене отказали в продаже еды. На вопрос, продадут ли ему еду, если скажет, что голоден, сотрудник кафе заявил, что ему откажут в обслуживании. Он объяснил это тем, что приготовленные блюда предназначены только для граждан Украины.

Ранее Захарова заявила, что в Киеве хотят изничтожения Украины и украинцев.

Видео: Telegram / Шкварка News