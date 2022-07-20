В Польше украинец отказался продать местным жителям еду в столовой. Об этом сообщает Telegram-канал "Шкварка News".
Житель Польши возмутился тем, что его жене отказали в продаже еды. На вопрос, продадут ли ему еду, если скажет, что голоден, сотрудник кафе заявил, что ему откажут в обслуживании. Он объяснил это тем, что приготовленные блюда предназначены только для граждан Украины.
Ранее Захарова заявила, что в Киеве хотят изничтожения Украины и украинцев.
Видео: Telegram / Шкварка News
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