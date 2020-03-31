Художественную композицию переместят на закрытую территорию.

В Польше снесли памятник советско-польскому братству по оружию. Об этом сообщается на официальном городском портале Чеховице-Дзедзице. Этот населенный пункт располагается на юге страны. Известно, что объект демонтирован по решению руководства региона в соответствии с принятым законом "о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя".

Известно, что памятник представляет из себя фигуры польского и советского солдат, которые несут флаг. В ближайшее время объекты будут перевезены на закрытую территорию, которая принадлежит местным властям. ранее часть местных жителей предложила чиновникам изменить название памятника, написав на нем: "погибшим на фронтах Второй мировой войны". По мнению 215 человек, этот объект имеет художественную ценность. Свою позицию они высказали в петиции.

Напомним, что власти Польши демонтировали более 420 советских монументов.

В Брно облили кетчупом стены генконсульства России.

Фото: www.czechowice-dziedzice.pl