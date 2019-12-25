Матеуш Моравецкий рассказал о том, для чего используются санкции против рФ.

В Польше считают необходимым не допустить возвращения к нормальным отношениям с Россией. Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами в местном городе Катовице премьер-министр Матеуш Моравецкий. Чиновник призвал общество отказаться от возобновления прежних взаимоотношений с Москвой в экономической сфере. Таким мнением спикер поделился в рамках выступления на открытии Европейского экономического конгресса.

Сегодня я не так опасаюсь прерванных цепочек поставок, производства, торговли с Россией, как боюсь, что слишком быстро найдутся те, кто захочет эти цепочки с РФ восстановить. Матеуш Моравецкий, премьер-министр РФ

Матеуш Моравецкий считает, что ЕС и Западу требуется "вместе и решительно", "здесь и сейчас" остановить российскую деятельность, которая происходит на Украине. Премьер уверен, что этим страны занимаются, используя в качестве инструмента санкционное давление.

Премьер Польши раскритиковал "двойственную позицию" ФРГ по поставкам вооружений на Украину.

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