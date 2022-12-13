В Польше рассчитывают получить репарации от Германии в течение нескольких лет

Аркадиуш Муларчик рассказал о том, что Польша обратилась за поддержкой к международным организациям.

Заместитель министра по иностранным делам Польши Аркадиуш Муларчик рассказал в эфире местной радиостанции RMF рассказал о том, что процесс получения Варшавой от Германии компенсаций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, может занять несколько лет. Гость программы руководил группой экспертов, которые занимались подготовкой для властей страны отчета об ущербе и потерях из-за действий нацистов.

Это перспектива, может быть, не нескольких месяцев, но нескольких лет. После информационной работы будут предприняты дипломатические и правовые действия. Аркадиуш Муларчик, замглавы МИД Польши

Напомним, что в настоящее время Польша активно продвигает тематику репараций на международной арене. МИД страны обратился к рООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, - а также к 50 странам-членам Совета Европы, НАТО и Евросоюза с просьбой оказать Варшаве поддержку в вопросе получения денежных омпенсаций от Берлина. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (порядка 1,3-1,5 триллионов долларов).

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Фото и видео: YouTube / RMF24