В Польше потребовали от ЕС "сброситься" на содержание украинских беженцев

Владислав Косиняк-Камыш призвал Брюссель обратить внимание не только на мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Польская оппозиция требует от европейских налогоплательщиков "сброситься" на содержание украинских беженцев. Об этом в эфире местной радиостанции RMF FM рассказал руководитель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Политик напомнил СМИ о том, что последние данные говорят о том, что на территории страны сейчас остаются свыше полутора миллионов украинских мигрантов, бежавших из своей страны. По большец части речь идет о женщинах и детях.

Это не только гостеприимность. Мы делимся своими налогами – доступ до социальных выплат, детских садов школ и так далее. Если Евросоюз говорит о введении миграционных решений, то не может закрывать глаза на то, что сделали Польша и поляки, на 1,5 миллиона украинцев, которые приехали в Польшу и здесь живут. Владислав Косиняк-Камыш, польский оппозиционер

Политик полагает, что руководство Евросоюза должно финансово участвовать в решении проблем украинских беженцев, а не только из стран Ближнего Востока и Африки.

Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна.

Фото и видео: YouTube / RMF24