Польша отказалась открывать свой рынок для украинского зерна

Матеуш Моравецкий может помочь Киеву в транзите продукции по территории ЕС.

Варшава не будет открывать собственный рынок для украинского зерна после прекращения действия черноморской инициативы. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, какие последствия для мира принесет отказ от реализации зерновой сделки. Эксперт полагает, что речь идет о задании для руководства Европейской комиссии и американской администрации по выработке механизмов экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на глобальные рынки.

Мы будем, наверное, очень жестки, если речь идет о защите польского рынка. Я уже долгое время обращаю внимание Европейской комиссии на необходимость строительства инфраструктуры. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий считает, что власти Польши могут сыграть конструктивную роль в вопросе, однако страны ЕС и США не могут принудить Варшаву к тому, чтобы открыть внутренний рынок во вред национальным интересам и интересам польских фермерских хозяйств. При этом Польша готова обеспечивать транзит украинского зерна ради решения проблемы мирового голода.

Моравецкий прокомментировал новый миграционный пакт ЕС.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera