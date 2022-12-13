В Польше подтвердили скорый визит президента США Джо Байдена в Варшаву

Мартин Пшидач встретился в Вашингтоне с Джейком Салливаном.

В Польше подтвердили скорый визит американского президента Джо Байдена в Варшаву. Соответствующей информацией с местными журналистами сделал руководитель управления международной политики канцелярии польского лидера Мартин Пшидач. Сейчас иностранный чиновник находится с рабочей поездкой в Вашингтоне. По словам специалиста, он получил от коллег из США подтверждение планов администрации Белого дома. Сведения о готовящемся визите главы США польский представитель получил по линии советника по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Однако на текущий момент Мартин Пшидач не может дать никаких подробностей о визите. Сведения будут оглашены только после согласования конкретных моментов по визиту гостя.

Мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее <…> мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед. Мартин Пшидач, польский чиновник

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Фото и видео: Twitter / Biuro Polityki Międzynarodowej