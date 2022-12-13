Польша начала переучивание украинских солдат на танки Leopard

Мариуш Блащак рассказал о том, что за тренировки солдат ВСУ отвечает 14-ая механизированная дивизия армии Польши.

Польша начала переучивание украинских солдат на немецкие танки Leopard. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с украинским министром по обороны Алексеем Резниковым сделал глава военного ведомства Мариуш Блащак. Сейчас иностранный чиновник из Европы находится в Киеве с рабочим визитом. Эксперт пояснил, что Варшава занимается первым этапом передачи иностранной тяжелой техники для Вооруженных сил Украины. Речь идет о тренировках и обучении солдат киевского режима в управлении этими боевыми машинами. За мероприятия отвечает польское командование 14-ой механизированной дивизии. Данное подразделение располагается в юго-западной части европейского государства, которое имеет доступ к полигону.

Польша уже приступила к этому обучению, были отобраны украинские солдаты. Скоро украинские солдаты будут переучены на танки Leopard" Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Польша заявила, что обучит и оснастит танками и БМП украинскую бригаду.

Фото и видео: Twitter / Mariusz Błaszczak