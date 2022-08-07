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В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

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Варшава опровергла сведения, которые ранее распространил Минск.

Польские военнослужащие заявили в социальных сетях о том, что не нарушали воздушного пространства соседнего государства. Днем ранее белорусские власти уведомили общественность о том, что что польский вертолет Ми-24 нарушил государственную границу с республикой.  Эту информацию прокомментировали представители Генерального командование родов Вооруженных сил Польши. Они заметили, что в Минске "сообщили ложную информацию".  Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский говорил о том, что в Варшаве с "осторожностью" относятся к сведениям о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.

Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада.

Фото и видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Теги: белоруссия, госграница, ми-24, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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