В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии

Варшава опровергла сведения, которые ранее распространил Минск.

Польские военнослужащие заявили в социальных сетях о том, что не нарушали воздушного пространства соседнего государства. Днем ранее белорусские власти уведомили общественность о том, что что польский вертолет Ми-24 нарушил государственную границу с республикой. Эту информацию прокомментировали представители Генерального командование родов Вооруженных сил Польши. Они заметили, что в Минске "сообщили ложную информацию". Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский говорил о том, что в Варшаве с "осторожностью" относятся к сведениям о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.

Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада.

Фото и видео: Telegram / Пограничный комитет Беларуси