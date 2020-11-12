Сильвестр Марчак прокомментировал акцию, которую устроила местная молодежь.

В Польше на Марше независимости 11 ноября пострадали 35 полицейских. Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель правоохранительных органов Варшавы Сильвестр Марчак. По его данным, офицеры имеют травмы различной степени тяжести. Среди выявленных медиками проблем у пострадавших представителей закона значатся травмы головы, позвоночника и переломы. Часть пациентов госпитализирована.

Полиция предприняла решительные действия в отношении хулиганов...Летевшие в сторону полицейских камни и файеры представляли реальную угрозу для жизни и здоровья Сильвестр Марчак, представитель полиции Варшавы

Напомним, что 11 ноября Польше традиционно проводится Марш независимости. Акцию организуют ультраправые и националистические движения. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году власти запретили массовые мероприятия. Марш решено было провести на автомобилях и мотоциклах ради безопасности для здоровья. Однако во второй половине дня на улицы стала выходить молодежь. Активисты поджигали файеры. Полиции пришлось применять перцовый газ и гладкоствольное оружие. Из-за действий митингующих произошел пожар. В окно одного из жилых домов попал горящий файер.

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Видео: YouTube / OKO.press