Моравецкий: около сотни бойцов ЧВК "Вагнер" переместились в сторону Польши

Матеуш Моравецкий рассказал об угрозе, которую представляют из себя ЧВК "Вагнер" для Варшавы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что бойцы российской частной военной компании "Вагнер", дислоцированные в настоящее время на территории Белоруссии, станут проникать на территорию Варшавы под видом нелегальных беженцев. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе общения с местными журналистами.

У нас есть информация о том, что более 100 наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши. Матеуш Моравецкий, премьер Польши

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что наемники будут переодеты в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши ради дестабилизации обстановки внутри страны. Премьер не исключил, что "вагнеровцы" также будут находиться в Польше под видом мигрантов.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera