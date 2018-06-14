Видео: в "Поле чудес" зрители после съемок пытаются забрать как можно больше еды с барабана

Завесу решил приоткрыть сам Первый канал.

Первый канал решил показать, как ведут себя зрители передачи шоу "Поле чудес". Видео выложено на официальном канале Youtube.

На шоу игроки всегда везут выпечку, домашние заготовки, соления, сладости и прочие вкусности. По окончании съемок всю еду оставляют для свободного пользования гостям передачи. На кадрах видно, что кто-то пытается съесть как можно больше прямо в студии, кто-то охапками запихивает все в сумки, карманы, подмышки.

В комментариях пользователи отметили, что происходящему остро не хватает драки, частенько сопровождающей раздачи "халявы".

Видео: Первый канал/ Youtube