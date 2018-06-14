Видео: в "Поле чудес" зрители после съемок пытаются забрать как можно больше еды с барабана

Первый канал решил показать, как ведут себя зрители передачи шоу "Поле чудес". Видео выложено на официальном канале Youtube.
На шоу игроки всегда везут выпечку, домашние заготовки, соления, сладости и прочие вкусности. По окончании съемок всю еду оставляют для свободного пользования гостям передачи. На кадрах видно, что кто-то пытается съесть как можно больше прямо в студии, кто-то охапками запихивает все в сумки, карманы, подмышки.
В комментариях пользователи отметили, что происходящему остро не хватает драки, частенько сопровождающей раздачи "халявы".
Видео: Первый канал/ Youtube
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