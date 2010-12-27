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В Подпорожье мастер обработает Путина при помощи безнопилы
Сегодня, 13:30
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lesjasap
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В Подпорожье мастер обработает Путина при помощи безнопилы

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В Подпорожье создают идеологическую деревянную скульптуру с российским лидером.

Мастер в резьбе по дереву из Подпорожья изготавливает скульптурную композицию Владимира Путина с медведем. Как сообщает автор произведения, глава Российской Федерации будет держать в руках автомат Калашникова. 
 
Мужчина выбрал в качестве основы под свое творение тополь. Он работает над скульптурой без чертежей и технических расчетов, сразу орудуя бензопилой. После завершения композиции ее планируют покрыть лаком для прочности.
 
Мастер хочет подарить деревянного Путина оригинальному президенту или готов установить скульптуру в подходящем общественном месте в Подпорожье. 
Теги: владимир путин , подпорожье , скульптура
Категории: Новости России

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