В Подпорожье мастер обработает Путина при помощи безнопилы

В Подпорожье создают идеологическую деревянную скульптуру с российским лидером.

Мастер в резьбе по дереву из Подпорожья изготавливает скульптурную композицию Владимира Путина с медведем. Как сообщает автор произведения, глава Российской Федерации будет держать в руках автомат Калашникова.

Мужчина выбрал в качестве основы под свое творение тополь. Он работает над скульптурой без чертежей и технических расчетов, сразу орудуя бензопилой. После завершения композиции ее планируют покрыть лаком для прочности.

Мастер хочет подарить деревянного Путина оригинальному президенту или готов установить скульптуру в подходящем общественном месте в Подпорожье.