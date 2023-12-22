Общая площадь возгорания составила 970 квадратных метров.

В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 1 марта в поселке Родники. Огонь охватил склад со стройматериалами. Позже стало известно, что пожар распространился на соседнее административное здание. Общая площадь возгорания составила 970 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Также сообщается, что к месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.

Ранее мы сообщали, что в ХМАО локализовали пожар на автомойке.

Видео: МЧС России