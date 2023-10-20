В Подмосковье задержана иностранка, организовавшая в съёмной квартире притон для занятия проституцией

В МВД РФ рассказали о криминальном бизнесе в регионе, деятельность которого сейчас пресечена.

Российские правоохранительные органы по городскому округу Истра Московской области пресекли деятельность притона для занятия проституцией. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Специалисты заметили, что в жилой квартире оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. По установленному адресу оперативники задержали две женщины в возрасте 31 года и 39 лет, а также 43-летняя уроженка страны Средней Азии.

При осмотре жилого помещения полицейскими были обнаружены и изъяты блокнот с записями, денежные средства, а также мобильные телефоны, в которых содержалась информация о соответствующих услугах и их расценки. пресс-служба МВД РФ по региону

Старшая из задержанных женщин арендовала трёхкомнатную квартиру, а затем подыскала девушек для оказания услуг сексуального характера. Она также обеспечивала сотрудник клиентами и брала за это комиссию. По факту инцидента ведется уголовное дело по статье 241 УК РФ. Подозреваемая находится под стражей. В отношении сотрудниц составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ.

В Рязанской области полицейские задержали организатора незаконной рубки дубов.

Фото и видео: МВД Медиа