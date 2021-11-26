В Подмосковье задержан напавший на жителя многоэтажки в Балашихе

Потерпевший оказал грабителю активное сопротивление.

В Подмосковье правоохранительные органы задержали подозреваемого в разбойном нападении на жителя многоэтажки в Балашихе. Преступление попало на запись с камеры видеонаблюдения, установленную в подъезде жилого здания. По информации от представителей закона, 21-летний молодой человек, прибывший в столицу из Воронежской области, сначала подкараулил жертву, после чего приставил к ее жертве нож. Инцидент зафиксирован в здании, находящемуся по Спасскому бульвару.

У потерпевшего грабитель потребовал денежные средства. Но ему был оказан отпор. В результате преступник скрылся с места инцидента, так ничего не получив от жертвы. Личность злоумышленника была установлена по записи. Он был пойман по месту жительства. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / Опер слил

