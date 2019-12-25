По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В Подмосковье в ДТП погибли две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 28 мая на автодороге МБК – Кладьково – Берендино. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП погибли две 13-летние девочки. Водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспеции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель.

Фото: Telegram / Подмосковная полиция