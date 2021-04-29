Также сообщается о двух несовершеннолетних пострадавших.

В Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 27 мая в районе 170 километра дороги Омск - Тара. Водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ЗИЛ. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Также сообщается о двух несовершеннолетних пострадавших. Мальчика и девочку доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске пассажиров автобуса ошпарило жидкостью из кондиционера.

Фото: Прокуратура Омской области