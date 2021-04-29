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В Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель
Сегодня, 8:52
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В Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель

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Также сообщается о двух несовершеннолетних пострадавших.

В Омской области в ДТП с грузовиком погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 27 мая в районе 170 километра дороги Омск - Тара. Водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ЗИЛ. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Также сообщается о двух несовершеннолетних пострадавших. Мальчика и девочку доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске пассажиров автобуса ошпарило жидкостью из кондиционера.

Фото: Прокуратура Омской области

Теги: водитель, грузовик, дтп, омская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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