  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье тушат пожар на строительном рынке

0 0

Информация о пострадавших не сообщается.

В Подмосковье тушат пожар на строительном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 13 мая в поселке Андреевка. Поступило сообщение о возгорании в здании чайханы. Площадь огня оставила 400 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 25 специалистов и пять единиц техники. Спустя время огонь был локализован. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Уфе тушат пожар в административном здании.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, подмосковье, пожар, строительный рынок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии