Информация о пострадавших не сообщается.

В Подмосковье тушат пожар на строительном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 13 мая в поселке Андреевка. Поступило сообщение о возгорании в здании чайханы. Площадь огня оставила 400 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 25 специалистов и пять единиц техники. Спустя время огонь был локализован. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Уфе тушат пожар в административном здании.

Видео: МЧС России