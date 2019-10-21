Видео: в Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году

Тела нашли на глубине четырех метров.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата ЗакСа Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова за отказ передать земельные участки. Об этом сообщил СК России.

Правоохранители исследовали более двух тысяч квадратных метров на глубине до десяти метро в районе дачного массива в Раменском районе. Раскопки велись 12 дней. Тела нашли на глубине четырех метров. У двух погибших в голове нашли пули. По данным МВД России, в числе погибших — похищенные и убитые в 2012 году депутат ЗакСа Раменского района, её муж, сын и сестра.

В июле 2019 года по подозрению в убийстве задержали Олега Шишканова.

Ранее петербургские следователи раскрыли дело об убийстве 17-летней давности.

Видео: Следком РФ